Guardando anime, leggendo manga, ma anche semplicemente mangiando sushi nel ristorante orientale della vostra città, vi sarà sorta spontanea la domanda "E se facessimo un viaggio in Giappone?".Però probabilmente subito dopo saranno emerse le seguenti riflessioni: "Ma è lontano" oppure "Ma non parlo giapponese" o ancora "Ma il Giappone è un paese carissimo" o magari "Ma da solo non me la sento, troppo difficile da organizzare".Spazzate via tutti i dubbi:e l'unica cosa che dovrete fare sarà preparare la valigia!! (Eh sì, a quella dovrete pensarci voi....).Perché dovreste scegliere noi e non un'altra delle mille proposte che affollano il web? Perché noi siamo meglio e ve lo dimostriamo elencando leper cui lo siamo!1): organizziamo viaggi dal 2012 e in 4 anni abbiamo effettuato. Le nostre guide sono esperte e studiano senza sosta nuovi e vecchi itinerari per offrirvi sempre il meglio che il Giappone può offrirvi.2): se venite con noi,, perché lo faremo noi per voi. Alberghi, voli, trasferimenti in loco, assicurazioni mediche e per il bagaglio, Japan Rail Pass per muoversi sull'efficientissima rete ferroviaria: ce ne occupiamo noi.Le prenotazioni di hotel e aerei sono garantite, quindi niente rischio overbooking e niente ricerca spasmodica di un altro volo all'ultimo momento.3): nei nostri itinerari non si rischia di perdere tempo a cercare la meta agognata: noi sappiamo dove, come e quando muoverci, cosa vedere e quando farlo per viverlo al meglio.Costiamo più di un viaggio organizzato da soli? Sì, ma, perché azzeriamo i tempi morti.4): è quella che muove tutti coloro che partecipano all'organizzazione di un viaggio targato Animeclick. Dalle guide che vi accompagneranno fisicamente a coloro che si occupano delle pagine social, siamo tutti uniti da unae la sua cultura.Facciamo viaggi perché vogliamo far scoprire a tutti questo paese e tutte le sue sfaccettature, anche quelle meno belle o più nascoste.5): i nostri viaggi propongono le mete classiche ma hanno anche sempre qualcosa in più di. Infatti grazie ai contatti con l' Istituto di Cultura Italiana a Fukuoka possiamo proporre gite esclusive con gruppi di giapponesi che studiano italiano. Quando diciamo che il Giappone non è mai stato così vicino, non è solo uno slogan ma la verità.Inoltre possiamo usufruire in loco diche sono anche nostri amici. E resti fra noi: abbiamo all'attivo anche 6 nuove coppie, formatesi sia fra italiani che fra italiani e giapponesi.6): con noi state al sicuro, perché ci appoggiamo alla Miki Travel, agenzia di viaggi giapponese con sede anche in Italia. Professionalità, correttezza e tranquillità per viaggiare sereni e senza pensieri, ma soprattutto7): i costi sono chiari e trasparenti, non avrete sorprese una volta iscritti. Se ad una prima occhiata possiamo sembrare più cari della concorrenza, leggete meglio: la nostra quota(pernottamento in hotel, voli, tasse aeroportuali, Japan Rail Pass e tutte le assicurazioni del caso). Quello che spenderete in più lo deciderete voi e soltanto voi.Quindi, quando confrontate i nostri prezzi con quelli della concorrenza,se non siano escluse quote d'iscrizione o tasse aeroportuali (che possono arrivare da sole anche a 450/500 euro!).8): quelli che vengono con noi, se decidono di tornare in Giappone (e lo fanno perché dal Mal di Giappone non si guarisce...)o ci consigliano ai loro amici. Ci sono persone che è la settima volta che partecipano ad un viaggio targato Animeclick: qualcosa vorrà pur dire, no?9): il programma che vi proponiamo è ricco e dettagliato, ma non inamovibile! Se desiderate fare qualcosa o vedere qualche luogo in particolare ditelo e cercheremo di fare il possibile per accontentarvi. Non abbiate paura: non sarete trattati come polli in batteria nè sballottati come pacchi postali da un posto all'altro.Potrete in qualunque momento staccarvi dal gruppo per decidere di effettuare, ma se aveste bisogno le nostre guide sapranno consigliarvi per il meglio.Quindi che aspettate? Se volete sapere tutto, questi sono iEmail: viaggi@animeclick.it