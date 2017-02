Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 23 e il 29 gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



La classifica si movimenta nella nuova settimana, a partire dalla cima dove stavolta si trova Uchuu Kyodai, che non si trova molto spesso in queste zone. Scalano di una posizione invece, Kingdom (con un totale ragguardevole) e Magi The Labyrinth of Magic.



In zona alta si rivedono anche Hi Score Girl e Inuyashiki; ci son classici che ritornano come Marmalade Boy Little e Lady Oscar; Youjo Senki pare avere una certa spinta dall'anime anche nel lato manga e si rivede anche Fate con Apocrypha e un singolare spinoff su Shiro Emiya.