In Giappone il programma “furusato nozei” prevede una serie di premi per i cittadini ligi che pagano le tasse locali regolarmente, di solito si tratta di cesti alimentari, specialità locali o comunque oggetti di lusso.(Shikoku) ha pensato invece di vendere poster a tema anime, sfruttando il suo legame con il noto studio ufotable , che ha la sua sede sul territorio comunale; e. I poster hanno attirato l’attenzione e la brama di collezionisti e fan dello studio d’animazione, provenienti dalle più svariate zone del paese. Nei poster i personaggi di ufotable sono intenti a ballare l’ Awa Odori , una danza folkloristica, che sfila per le vie di Tokushima durante le festività estiva dell’ Obon , i poster rappresentano quindi, sia un vantaggio economico, che un fenomenale spot turistico per la città.La vendita dei poster è iniziata lo scorso 27 gennaio e la campagna durerà fino al 6 marzo. I poster a tema anime sono stati già realizzati in anni precedenti, ma fin ora, non erano mai stati mesi in vendita, servivano piuttosto a decorare la città durante il festival, infatti già in nostre precedenti news avevamo avuto modo di parlare di questi poster.Tra i personaggi ritratti nei poster by “ufotable Tokushima” ci sono stati quelli di: The IDOLM@STER In Giappone anche altre città hanno utilizzato commercialmente la notorietà di anime per ridurre le tasse ai propri concittadini, tra le varie si ricordano: Hannō ( Yama no Susume ), Mashiki ( One Piece ) e Tendo ( March comes in like a lion ).