Novità per il live action di Battle Angel Alita

Alita, l'angelo della battaglia:

Alita è un manga che narra le avventure di una giovane ragazza cyborg (ossia una ragazza il cui cervello è stato installato all'interno di in un corpo robotico) priva di memoria. La storia viene ambientata nella "città discarica", una gigantesca metropoli sovrastata da Salem, la favolosa città sospesa tra le nubi che scarica sotto di sé i rifiuti. In una di queste discariche un cyberdottore, Daisuke Ido, ritrova Alita gettata tra i rifiuti; il suo corpo ha subito gravissimi danni strutturali, mentre il suo cervello, sebbene in stato di "stasi", è ancora intatto. Il cyberdottore decide allora di ripararla e di donarle un nuovo corpo. Da queste premesse si dipana la storia di Alita, tra accenni al passato, digressioni filosofiche sull'umanità e sul valore della stessa, lotte all'ultimo sangue nelle quali Alita fa uso della più potente arte marziale mai concepita dall'uomo, il Panzer Kunst...

Jennifer Connelly e Rosa Salazar.

Il settimanaleannuncia l'aggiunta dial cast del live action di Battle Angel Alita , film diretto da James Cameron e Robert Rodriguez ispirato al manga di Yukito Kishiro L'attrice reciterà il ruolo di una dei "cattivi".Nel cast ci sarà anche(Maze Runner: La Fuga, The Divergent Series: Insurgent, Man seeking woman), che interpreterà il personaggio principale Altri membri del cast già noti sono:Le riprese del film sono iniziate ad ottobre ad Austin (Texas).