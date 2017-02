kihiro Yamauchi, produttore esecutivo del film Shin Godzilla titolo internazionale), ha partecipato domenica alla cerimonia di premiazione Kinema Jumpo per ritirare il premio per il miglior scrittore per conto di Hideaki Anno . Durante la cerimonia, per giustificare l'assenza del regista, Yamauchi ha spiegato che Anno sta già lavorando al suo prossimo progetto .Le sue parole sono state le seguenti:"Mi dispiace per chi si aspettava di vedere il regista Anno. Egli è un uomo di poche parole, quindi tutto quello che avevo da dire era "Grazie." Egli mette il cuore nel suo lavoro, quindi, per favore, guardate il film due o tre volte. (Anno) è già al lavoro sul suo prossimo progetto."Era luglio scorso quando lo stesso Anno, scusandosi per il ritardo, dichiarò di sentirsi pronto per continuare a lavorare sul quarto film della saga del Rebuild of Evangelion Evangelion: Final (o Evangelion 3.0+1.0 che dir si voglia ), ora che era finita con la direzione di Shin Godzilla. La conferma che i lavori erano invece iniziato arrivò dal direttore dell'animazione Takeshi Honda che, durante un'intervista a novembre, ammise che il personale di Evangelion stava già lavorando al nuovo film. Da quanto è dato sapersi Anno ha anche detto che vorrebbe fare un sequel di Shin Godzilla.I primi 3 film del Rebuild , infatti, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo , sono stati rilasciati rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012, per cui il quarto film ha già raggiunto i 4 anni pronosticati dal regista.