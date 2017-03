シンゴジラの次回作及び、シン・エヴァンゲリオン劇場版: || にご期待下さい。

"Restate in attesa dei prossimi capitoli di Shin Godzilla e Shin Evangelion Gekijōban:||"

Novità dal Giappone riguardanti due franchise capisaldi dell'animazione e del cinema nipponico:ed. La cornice è stata quella del primo degli appuntamenti, una serie di concerti che ripropongono in musica classica le arie dei due franchise.In questa occasione si è presentato a sorpresa Hideaki Anno in persona e ha dato conferma di nuove opere in lavorazione per Evangelion Precisamente Anno non ha annunciato direttamente i due progetti, ma subito dopo il suo intervento è stata proiettata la scritta...è solo uno degli eventi che segnano la partnership in corso tra i due popolarissimi franchise.Il primo evento si è tenuto alla Bunkamura Orchard Hall di Shibuya. Ad eseguire le musiche è stata l'orchestra filarmonica di Tokyo con performance soliste di Junko Miyagi (Piano), Tsuyoshi Con (chitarra), Eric Miyashiro (tromba), Hideo Yamaki (percussioni) e Kenji Takamizu (basso). I brani erano accompagnati da proiezioni di sequenze diA condurre l'evento vi erano Megumi Hayashibara (la voce storica di Rei Ayanami ) e l'attore del film Shin Godzilla Satoshi Matsuo. Ospite anche Yoko Takahashi cantante dell'opening della serie TV di Evangelion, "Zankoku na Tenshi no These".