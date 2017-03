Murcielago 1 - cover variant di Andrea "Old Logan" Sorrentino

Se vi dicessimo che esiste un servizio che, con soli cinque yen, vi mette a disposizione un dio guerriero, pronto a combattere per voi i mostruosi Ayakashi, abitanti della fenditura che divide il mondo dei vivi da quello dei morti e causa dei mali che imperversano sulla Terra, voi ci credereste? No? Male, perché Yato è davvero un 'god on delivery', ed è pronto a tutto per accontentare le richieste dei suoi nuovi fedeli!

ha da poco mostrato, sul suo profilo Facebook , l'anteprima della variant cover del primo numero di Noragami disegnata dall'illustratriceL'iniziativa si inserisce in una recente tendenza degli editori nostrani di commissionare ad artisti italiani delle cover alternative per l'edizione speciale di alcuni volumi di serie manga. Le altre cover del prossimo futuro saranno Il mangadisegnato da Adachitoka, è in corso in Giappone con 18 volumi all'attivo. Ne sono state tratte due serie anime ( Noragami Noragami Aragoto ) per un totale di 25 episodi più un paio di speciali.Inizialmente il manga è stato pubblicato nel nostro paese dalla, poi interrotto ed ora riproposto dall'inizio da