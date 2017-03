Il Villaggio della Foglia vive ora un'era di pace e modernità. Ci sono alti palazzi ai bordi delle strade, schermi enormi che si illuminano di immagini e la Linea Tuono attraversa il villaggio unendo i vari distretti. Anche se è ancora un villaggio di ninja, ci sono più civili e la vita degli shinobi sta cominciando a cambiare.

Boruto Uzumaki, figlio del Settimo Hokage Naruto Uzumaki, si è arruolato all'Accademia Ninja. Gli altri studenti lo considerano da subito "solo il figlio di un Hokage”, ma il cuore e la personalità di Boruto spazzano via questo preconcetto.

Quando una serie di misteriosi eventi comincia a manifestarsi, tocca a Boruto e ai suoi nuovi amici occuparsene. Come una burrasca, Boruto si fa strada nel cuore di tutti. La sua storia sta per cominciare!

Una bella ragazza appare di fronte allo studente Aino Seiji. Si chiama Guri e possiede un oggetto misterioso che costringe due persone a caso a baciarsi e a diventare una coppia. Nonostante sia vestita come uno shinigami, in realtà è Cupido. All'improvviso Guri cerca di baciare Seiji e così...

Avendo trasmesso in streaming per molti anni Naruto Shippuden conclusosi proprio la scorsa settimana, la piattaforma dinon poteva farsi scappare la trasmissione delle avventure della nuova generazione con il biondoin testa.Altro annuncio per la piattaforma americana è Renai Boukun , ovverosiaDi seguito il comunicato ufficiale è lieto di annunciare due nuove serie in simulcast che coloreranno la vostra primavera: BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS e Love Tyrant!Gli episodi saranno disponibili ogni mercoledì alle 11:25 (orario italiano) a partire dal 5 aprile.Gli episodi saranno disponibili ogni giovedì alle 21:05 (orario italiano) a partire dal 6 aprile.