La storia ha inizio il giorno prima della cerimonia di consegna dei diplomi di scuola superiore, con cinque giovani studentesse preoccupate per il proprio futuro nella società, quando, inaspettatamente, tutte vengono trascinate in un mondo fantastico sull'orlo di una crisi che solo solo loro potranno risolvere, imparando a cooperare l'una con l'altra e danzare assieme. Tuttavia, le ragazze non riescono a fidarsi veramente l'una dell'altra né ad amare il nuovo mondo in cui sono state richiamate, perché si sentono prigioniere. Eppure, il giorno stabilito si avvicina rapidamente: riusciranno le giovani ballerine a trovare un modo per comprendersi e unire i propri cuori? Riusciranno a diplomarsi?

