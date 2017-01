La storia si concentra su un gruppo di gamers di un VRMMORPG (vedi Sword Art Online) formato da un adolescente dal caldo temperamento, da una spadaccina misteriosa e da una "emo" dal carattere imprevedibile.

In un mondo ove è sempre più difficile distinguere il reale dal virtuale, il complotto e la cospirazione sono dietro l'angolo.

Prosegue la recente sinergia nel campo dell'animazione tra Cina e Giappone. Fresco è infatti l'annuncio di una nuova serie anime tratta dal web manhua) attualmente in corso sul portale web della compagnia cinese Tencent con 211 capitoli pubblicati dal 2014.La produzione è condotta dalla stessain collaborazione con la società di animazione sino-giapponesee il progetto arriverà in TV in Cina e Giappone già in questa imminente stagione invernale a partire dal 12 gennaio.Un trailer , con la theme song dell'anime cantata dalla doppiatrice Riho Iida, è stato recentemente messo online dai canali dellaIl cast giapponese dei personaggi principali è composto da:Tra le ultime produzioni sino-nipponiche tratte da web manhua dellaricordiamo Hitori no Shita the outcast