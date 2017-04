l'11 e il 12 aprile

Il lungometraggio è ambientato in un Giappone alternativo, che dopo la seconda guerra mondiale si è diviso in due parti, una sotto il controllo degli Stati Uniti e una legata all'Unione Sovietica. Negli anni '90 il paese si riunisce e soltanto Hokkaido rimane occupata dai sovietici, i quali costruiscono una torre smisurata che è in realtà un'arma in grado di trasformare il mondo in un universo completamente differente.

Hiroki Fujisawa e Takuya Shirakawa, due amici all'ultimo anno di scuola media, stanno costruendo un aereo per realizzare il loro sogno di volare vicino alla Torre di Hokkaido, imponente costruzione visibile anche a molti chilometri di distanza. Sayuri Sawatari, compagna di classe dei due, inizia a frequentarli e si fa promettere che la porteranno con loro quando il velivolo sarà finalmente in grado di decollare. Dopo le vacanze estive la ragazza però sparisce improvvisamente e i due amici prendono strade diverse...

Dopo Your Name. sarà il turno del nuovo appuntamento della rassegna animata cinematografica di Oltre le nuvole, il luogo promessoci , lungometraggio di debutto di Makoto Shinkai del 2004. Anche questa volta, grazie alla disponibilità di, abbiamo il piacere di offrirvi un, da stampare e mostrare alla cassa del cinema per ottenere una riduzione del prezzo del biglietto. In precedenza è stato riportato l'elenco delle sale che trasmetteranno il film.