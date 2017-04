29 aprile

Molti di noi amano iPer quanto molti di noi siano cresciuti con la serie animata (oltre che con i videogame), essa ha perso molti dei suoi fan, perché generalmente ritenuta troppo infantile, perché sembra un grande e lungo sponsor per i videogame senza alcuna pretesa narrativo. Ma lo scorsopossiamo dire che qualcosa è cambiato.L’episodio andrà in onda in Italia il prossimo, quindi vi ricordo che tutto ciò che sarà scritto di seguito è rigorosamenteÈ andata in onda in Giappone l’episodio 21 della serie di, dal titolo “Litten, È Ora di Partire!”, ed è sicuramente un episodio che passerà alla storia.Litten, lo starter della settimana generazione di tipo fuoco, ha come amico uno Stoutland che non sembra proprio al massimo della forma, difatti sta tutto il tempo a dormire adagiandosi su un divano situato sotto un ponte, con accanto un albero che sta perdendo tutte le sue foglie, ed in più ha una brutta tosse. Il Pokémon Pirofelino si accorge di questo atteggiamento inusuale, allora attira le attenzioni del nostro caro Ash e tutti e tre si regano al Centro Pokémon più vicino (con Ash che addirittura se lo carica sulle spalle).Avrete già capito cosa è successo. Una toccante scena vede come protagonisti Ash e l’infermiera Joy con quest'ultima che precisa che il pokémon non è né infortunato né malato ma che semplice sta per... e l'audio viene interrotto. Stoutland torna al suo divano, si addormenta insieme al suo caro amico Litten il quale sogna di correre incontro a lui ma non riesce a raggiungerlo, perché il suo amico svanisce nel nulla. Quando si risveglia Litten è da solo.Arriva il temporale ed ormai non ci sono più dubbi su cosa sia successo, imperversa una grande angoscia scandita dal “miagolio” incessante di Litten sotto la pioggia; "Dov'è Stoutland?" chiede il Pokédex Rotom, "Non chiederlo", risponde Kukui. Anche Meowth vedendo la scena mostrerà il suo lato compassionevole.Torna il bel tempo e Litten si rende conto che la nuvola sopra di lui ha propria la forma del suo grande amico. Questo gli dà la forza per riprendere a sorridere, comprendendo che lui sarà sempre accanto.Che dire, sicuramente nessuno poteva mai aspettarsi un episodio simile, anche se questa stagione era iniziata all’insegna del cambiamento… non pensavamo mica che si sarebbe arrivati a tanto, anzi sembrava questa stagione fosse destinata a diventare ancora più leggera della precedente.Aspettando l’episodio in Italia non possiamo davvero far altro che augurarvi buona visione.