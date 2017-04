Sakura Mamiya è una ragazza che fin da bambina è in grado di vedere i fantasmi. Rinne Rokudo è un suo misterioso compagno di classe dai capelli rossi che lei crede sia un fantasma, in quanto è la sola in grado di vederlo. In realtà, il ragazzo si rivelerà essere mezzo umano e mezzo shinigami (un dio della morte), con il compito di aiutare le anime smarrite rimaste sulla terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace. L’incontro fra i due giovani darà inizio ad una stravagante collaborazione che li porterà in giro ad “acchiappare” gli spiriti.

Ecco il video promo per la terza stagione di, tratto dal manga di Rumiko Takahashi Kyoukai no Rinne . L'anteprima è stata fatta sul canale NHK E-TV, e la serie verrà trasmessa in Giappone a partire da quest'ultimo sabatoTra i nuovi personaggi che appariranno in questa serie, Miyuki Sawashiro sarà la voce di Anematsuri Annette Hitomi mentre Megumi Hayashibara sarà Otome Rokudoo, confermato invece il cast delle precedenti stagioni. La rock band Yoru no Honki Dance canterà la sigla iniziale "Shiny" mentre il duo Softly quella finale, "Suki Nano Kana".La seconda stagione dell'anime è andata in onda per la prima volta in Giappone nell'aprile 2016, mentre la prima nell'aprile 2015.Il manga dal quale è stato tratto l'anime è apparso nel 2009 su Shonen Sunday.Il Italia il manga di Kyoukai no Rinne è edito damentre l'anime ha goduto di un passaggio in simulcast su