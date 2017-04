Cliccate sulla copertina per leggere le prime pagine di Dragon Ball Super!

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku Majin Bu , e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace... Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte! Sono passati ormai cinque anni dalla sconfitta di Majin Bu e sulla Terra è tornata la pace. Quando però il dio della distruzione Beerus si risveglia, nulla sembra poterlo fermare...

Testata DRAGON BALL SUPER #1

#1 Data di uscita 26/04/2017

Autore Akira Toriyama, Toyotaro

Dimensioni 11,5x17,5

Stampa b/n

Pagine 192

Sovraccoperta No

Cover con alette Si

Prezzo 4,50 euro

Toyotaro

il primo volume di Dragon Ball Super , seguito ufficiale dello storico manga di Akira Toriyama , disegnato dal suo erede designato Toyotaro

Fumettista giapponese, debutta ufficialmente nel 2015 realizzando l'adattamento a fumetti del film DRAGON BALL Z: LA RESURREZIONE DI “F”, serializzato sulla rivista V Jump da aprile a giugno. In seguito viene scelto come disegnatore di DRAGON BALL SUPER, serializzato sempre su V Jump da agosto 2015, e tuttora in corso. In Italia DRAGON BALL SUPER sarà pubblicato da Edizioni Star Comics a partire da aprile 2017.