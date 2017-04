Sì, avete letto bene. Finalmente ci siamo. Il giorno tanto atteso dell’epica sfida tra robot, rappresentanti l’America e il Giappone, sta finalmente per arrivare.Ma prima facciamo un breve riepilogo sulla cosa, per rinfrescarci la memoria o spiegarla a chi non ha idea di cosa stiamo parlando.Alla fine di giugno 2015, i ragazzi di una compagnia americana, la MegaBots , annunciano il completamento di un robot gigante da loro costruito, il, pilotabile e completamente funzionante. La prima cosa che pensano bene di fare è quella di sfidare un robot giapponese, il Kuratas , costruito dalla Suidobashi Heavy Industries . La sfida viene lanciata con un video pubblicato su“Suidobashi, voi avete un robot gigante, noi abbiamo un robot gigante. Sapete già quello che deve succedere. Vi sfidiamo in un duello. Decidete un luogo e tra un anno combatteremo.”Con grande sorpresa di tutti, i tizi dellaaccettano la sfida, rispondendo con un nuovo video."I robot giganti fanno parte della cultura giapponese, non possiamo permettere ad un altro paese di vincere. Vogliamo ridurre il loro robot in rottami e mandarlo k.o. Accettiamo."I giapponesi però pongono una condizione ben precisa:, un combattimento corpo a corpo.I ragazzi diaccettano la condizione ma chiedono più tempo per preparare ilper questo tipo di battaglia, ma soprattutto lanciano una campagna su Kickstarter per raccogliere fondi e potenziare così il robot americano. Per l’aiuto si rivolgono anche ad esperti dellaLa campagna ha successo e riesce a raggiungere l’obiettivo richiesto, benPer tenere vivo l’interesse sull’argomento però, lanciano anche un sondaggio sul web, chiedendo al popolo di internet quale celebrità vorrebbero nella cabina di pilotaggio del. A vincere è Arnold Schwarzenegger. Del resto, dicono quelli di, non ci può essere nessuno migliore del Terminator stesso per portare a compimento l’apocalisse robotica.Intanto, sempre i ragazzi dilanciano una web serie sul loro canale Youtube , pubblicando video che di volta in volta mostrano Il robot, ribattezzato adessoin azione.Arriviamo così al presente, all’ultimo annuncio fatto, e sicuramente il più importante.. Il 5 aprile 2017, a quasi due anni di distanza dal lancio della sfida, quelli dipubblicano un nuovo video in cui vengono svelate le importanti informazioni.Questo è il periodo nel quale avverrà il combattimento tra ile il. Purtroppo non viene detto un giorno preciso e neanche il luogo che è top secret. Per vedere la battaglia però, basterà iscriversi al canale Youtube dio della Suidobashi Heavy Industries Nel video viene anche detto che. Una delle più grandi fantasie degli amanti degli anime sta per diventare realtà.Dunque, siete pronti per assistere a questa epica battaglia? E per chi farete il tifo?Canali youtube ufficiali