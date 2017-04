Durante la manifestazione Cartoons on the Bay svoltasi a Torino dal 6 all'8 di aprile si è tenuta una mostra dedicata allo studio CoMix Wave Films incentrata su 5 celebri film del suo autore di punta, Makoto Shinkai : nato a Nagano il 9 febbraio 1973 e laureato in Letteratura giapponese presso l'Università di Tokyo, Makoto Shinkai, dopo un'esperienza nel campo dei videogiochi, realizza nel 1999 il suo primo, pluripremiato film breve: Kanojo to kanojo no neko ("Lei e il suo gatto" 4'43" animaz. 2d-3d). L'opera, grazie al passaparola fra gli appassionati e nelle sue proiezioni festivaliere, raccoglie notevoli consensi e molti premi e attira le attenzioni della CoMix Wave, che lo scrittura e con cui realizzerà tutte le sue opere successive.L'esposizione presentata al pubblico di Cartoons on the Bay nella splendida cornice del palazzo di Venaria Reale era composta di vari elementi fra bozzetti di fondali, studi dei personaggi, disegni a colori e storyboard, corredati di testi esplicativi e un video retrospettiva realizzato con sequenze scelte dei film in mostra. Oltre le nuvole, il luogo promessoci (91', 2004), una storia incentrata sul perseguimento dei propri sogni da parte dei tre protagonisti in un Giappone alternativo, dove uno scenario distopico non costituisce ostacolo alla narrazione di personaggi aderenti alla gioventù nipponica odierna. 5 cm per second (63', 2007) attraverso tre fasi della vita di un ragazzo che rincorre senza successo, fino all'età adulta, il miraggio malinconico di un'improbabile ricongiunzione col suo primo amore. Viaggio verso Agartha (116', 2011), Il giardino delle parole (46', 2013), incentrato su due temi che si incrociano, incarnati dai due protagonisti e dal loro fatale incontro sotto la pioggia: la crisi di una docente di liceo che ha lasciato l'insegnamento e la determinazione di uno studente a realizzare il proprio sogno professionale.E infine Your Name. (107', 2016), in cui si conferma la sua capacità, come nella migliore tradizione dei maggiori autori di anime, di parlare di temi molto aderenti alla realtà dei giovani giapponesi e delle loro psicologie attraverso il filtro fantastico.Nel design (personaggi e findali) il lavoro di Shinkai e della CoMix Wave Films è superlativo. Le strategie narrative e la delineazione dei protagonisti creati dalla sensibilità narrativa di Shinkai hanno la capacità di sintonizzarsi con la psicologia del suo pubblico, specie quello più giovane che è sempre accorso in massa a vedere i suoi film. L'atteggiamento estetico delle sue opere, promulgate con intuizione dalla CoMix Wave Films che ha dedicato loro crescenti budget, è in peretta risonanza con una gran parte della produzione animata seriale giapponese degli ultimi vent'anni, in cui scenari improbabili fanno da sfondo a storie profondamente collocate nella realtà sociale e quotidiana e nelle quali è facile per il pubblico riconoscere frammenti ed emozioni della propria vita.