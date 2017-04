Si sa, ogni pietra preziosa ha un significato. In questo caso ogni gioiello ha uno spirito (che può essere buono o malvagio) legato al suo possessore. Questo è l’incipit di The Jewel Box of The Natural Prince, manga dal notevolissimo impatto grafico e dalla trama avvincente che vede protagonista Tsubame, un ragazzo che riceve un paio di orecchini di perle a cui, però, sono legati due folletti che lo indicano come “Principe Eletto”. Magia, mistero e amore in una miniserie in cinque volumi. Lasciatevi trasportare dalle atmosfere sognanti di questo manga delizioso!

Kiki Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 5.95