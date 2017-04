Così ha scritto la Umino: "Un Marzo da Leoni racconta la storia di un ragazzo orfano e senza più alcun parente, che attraverso la sua unica abilità (il talento nello shogi) riesce ad incontrare diverse persone sul suo cammino, aiutandosi l'un l'altro, fino a trovare il proprio posto nel mondo e la felicità nella vita, passo dopo passo. Se un tale paragone mi è consentito, allora direi quasi che mi ricorda Harry Po... Oh? Ma chi è che sta bussando alla mia porta di casa a quest'ora... (· ω ·)?"

A volte s'incontrano.Come è successo in questi giorni al celebre maghetto inglese, dagli occhiali tondi e dalla cicatrice a forma di saetta, e al manga: l'occasione è stata un'illustrazione inedita postata dall'autrice di quest'ultimo, Chica Umino , sul proprio account Twitter ufficiale accanto ad un commento che la spiega.La Umino ha fatto così un accostamento tra il suo manga sullo shogi e le magiche avventure dei famosi libri dell'autrice britannica J. K. Rowling, divertendosi a disegnare i propri personaggi in una sorta di parodia del poster del primo lungometraggio del maghetto inglese, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nei cinema nell'ormai lontano 2001.La zazzera nera e disordinata di Rei Kiriyama in effetti, unita agli occhiali e agli occhi di un verde brillante, richiamano inaspettatamente le caratteristiche fisiche di Harry, ritratto vivente di ambo i genitori scomparsi; e forse non solo quello...Nella storia originale di Harry Potter, era il mezzo gigante Hagrid a fargli visita, rivelandogli la sua natura di mago.Nel caso della Umino, chissà chi si sarà affacciato alla sua soglia di casa, e a quale scopo... magari si sarà trattato di un cortese invito al cinema, visto che il primo dei due film dal vivo dedicati proprio a Un Marzo da Leoni è uscito lo scorso 18 marzo, mentre il secondo vi farà capolino tra pochi giorni, il prossimo 22 aprile, con protagonista il giovane Ryunosuke Kamiki nei panni di Rei "Harry Potter" Kiriyama.