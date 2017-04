In Super Dragon Ball Heroes Chronoa, la Kaiohshin del Tempo, deve preservare le linee temporali e il corretto scorrere degli eventi storici. Assieme ai guerrieri della Pattuglia Temporale, la guardiana del Tempo dovrà combattere la demoniaca Towa, intenzionata a radunare le Sfere del Drago Oscure per restituire i poteri allo stregone Magicabula affinché questi possa rompere il sigillo dell'Oscuro Regno Demoniaco e trascinare il mondo nel caos. La serie conta al momento cinque capitoli, con il sesto atteso sull'edizione di luglio di Saikyo Jump, in vendita dal prossimo giugno in Giappone.





In uscita il 2 maggio in Giappone il primo volume di, adattamento manga illustrato da Yoshitaka Nagayama sul quindicinale Saikyo Jump dell'omonima saga del videogioco arcade Super Dragon Ball Heroes sviluppato daper Bandai Namco Di seguito alcune animazioni realizzate per il gioco e, nella gallery, alcune tavole dal primo capitolo del manga.