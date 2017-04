MIGLIOR FINALE MANGA DEL 2016

Quel è il miglior finale fra i manga terminati nel 2016? Kiseiju - L'ospite indesiderato - 14.63% (61 voti)

Naruto - 13.91% (58 voti)

Pandora Hearts - 10.79% (45 voti)

Tokyo Ghoul - 8.63% (36 voti)

Letter Bee - 5.28% (22 voti)

Orange (Ichigo Takano) - 4.08% (17 voti)

Sket Dance - 3.84% (16 voti)

Soil - 3.84% (16 voti)

Il mondo di Ran - 3.6% (15 voti)

Liar Game - 2.64% (11 voti)

Suzuka - 2.64% (11 voti)

Dragon Quest Saga - L'Emblema di Roto P.E. - 2.64% (11 voti)

Does the Flower Blossom? - 2.4% (10 voti)

Knights of Sidonia - 2.4% (10 voti)

Binbogami - 2.4% (10 voti)

Inuboku Secret Service - 2.4% (10 voti)

Innocent - 2.16% (9 voti)

Chi - Casa Dolce Casa - 1.92% (8 voti)

Creature arcane - 1.92% (8 voti)

Debora, la rivale - 1.44% (6 voti)

Sunny - 1.44% (6 voti)

Sun Ken Rock - 1.44% (6 voti)

Ze - 1.44% (6 voti)

La fortezza dell'apocalisse - 0.72% (3 voti)

Blood Blockade Battlefront - 0.48% (2 voti)

Hallelujah Overdrive - 0.48% (2 voti)

Vanilla Fiction - 0.48% (2 voti) Totale voti: 417

Il finale di Kiseiju è riflessivo, dialogico, globale, si mostra come si è giunti a questo punto e perché. E conclude tutto splendidamente.

Ci si affidi pertanto, alla maestria dell'autore, Hitoshi Iwaaki, e ci si lasci guidare nel suo meraviglioso mondo inquietante, fatto di mostri cannibali e demoni umani che tutto divorano.

Spiegare perché Kiseiju è un capolavoro non è affatto semplice, si tratta infatti di un'opera decisamente complicata che ha avuto un secondo successo in questo ultimo periodo grazie al meraviglioso anime prodotto da MadHouse.

Hitoshi Iwaaki non disegna questo manga solo per intrattenere, il suo obbiettivo principale è quello di portare il lettore a riflettere.

Chiunque rimarrebbe sorpreso dall'incredibile contenuto che ci offre Iwaaki, un manga che dovrebbe essere letto da tutti, ricco di significati e riflessioni interiori.

Kiseiju credo sia stata una delle migliori proposte delle scorso anno. Naruto invece dopo anni e anni si è concluso, meno male direi anche.

Naruto mi ha deluso per tutto l'arco finale, e il finale non è stato da meno purtroppo.

A dispetto del valore affettivo che ha per molti, Naruto, con il procedere della serializzazione, ha disatteso le elevate aspettative di pubblico e critica, finendo schiacciato e intrappolato dal peso della sua stessa fama. Un vero peccato, visto il potenziale e la bellezza degli inizi, che invece promettevano grandi cose.

Per quanto riguarda Naruto vado contro corrente e dico che, tolto il cap 700 che è un normalissimo capitolo conclusivo che ci mostra i personaggi anni dopo, i cap 698 e 699 sono tra i migliori in assoluto dell'intera serie. Tutto il cap sulla riflessione di Sasuke mi ha commosso molto.

Senza alcun dubbio ho votato Pandora Hearts. Ho amato e ancora amo profondamente questa serie. Il progresso della storia è un crescemdo di feels e approfondimenti dei personaggi e più volte con dei veri e propri plot twist [...] il tutto impreziosito da incredibili tavole. Più volte ho perso un battito nell'ammirare tanta bravura. Uno stile unico, una trama solida, e finale all'altezza delle aspettative...almeno una volta credo si debba leggere! Non resterete delusi.

Voto senza dubbi Pandora Hearts. Mai nessun finale ha avuto cosí tanto impatto su di me al punto da farmi scoppiare in lacrime anche al solo ripensarlo. É una potenza espressiva che poche serie riescono ad eguagliare.

Il mio voto va indubbiamente a Pandora Hearts, il mio manga preferito.

Non saprei descrivere le mie emozioni alla lettura dell'ultimo arco, arrivati all'ultimo capitolo penso di aver pianto per tantissimo tempo per ciò che accade e per come viene descritto. Pandora Hearts è la mia opera preferita perchè ha saputo darmi tutto ciò che desideravo con emozioni sempre più forti, non dimenticherò mai la scena finale... Lightning Alchemist

Ed eccoci in fine a commentare i risultati NekoAwards manga per quel che riguardaIn lizza vi erano dei titoli di tutto rispetto, e il risultato è un podio che copre un ventaglio abbastanza vario di utenza, con in cima l'apprezzatissimo Kiseiju , seguito a ruota dal sempre discusso Naruto e l'amatissimo Pandora Hearts Qui di seguito i risultati, corredati da alcuni giudizi di voi utenti (leggete pure le recensioni complete nelle relative schede).Vi ringraziamo ancora per la partecipazione