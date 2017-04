Vol. Unico

L'opera prima di Makoto Shinkai, che con your name. ha conquistato l'Italia anceh come scrittore. Già nel 2007 aveva stupito con questa storia d'amore agrodolce che segue i giovani protagonisti, Takaki e Akari, in tre fasi della loro vita. Con questo romanzo Shinkai può espandere la loro vicenda ben oltre i 60 minuti dell'anime e affrontare meglio i temi a lui cari, come la forza di sentimenti talmente potenti da diventare un peso che ci impedisce di lasciarci il passato alle spalle.

Makoto Shinkai Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 10.00