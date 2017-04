La trasposizione teatrale de’ L’Attacco dei Giganti è stata cancellata a causa di una terribile tragedia:(30 anni), impegnato come supervisore data la sua esperienza come acrobata al rinomato Cirque du Soleil, è caduto da più di 9 metri a causa di un infarto mentre controllava i fili per l’esibizione degli acrobati.Il produttore dell’opera teatrale ha detto che Yoshino è un uomo assolutamente insostituibile e non possono andare avanti senza di lui. Il produttore ha inoltre rassicurato che collaboreranno con la polizia per aiutarli a determinare definitivamente quali siano state le cause del decesso.L’opera doveva esser messa in scena 55 volte dal 28 luglio al 3 settembre, al Maihama Amphitheater, il luogo dell’incidente di Yoshino. Coloro che hanno comprato i biglietti verranno naturalmente rimborsati.