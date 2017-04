I giganti di Hajime Isayama hanno raggiunto lo, l'edificio più alto di tutta la metropoli. si tratta di una mostra/evento con tanto materiale a tema.Ancora prima di salire verso l'osservatorio si può ammirare la testa di un gigante alla base della scala mobile.Uscendo dall'ascensore dell'osservatorio (decorato in stile L'Attacco dei Giganti con le voci dell'anime che escono dagli altoparlanti) a dare il benvenuto ai visitatori è un'enorme faccia di gigante che fa breccia nella parete.Le pareti del tunnel che sale attorcigliandosi tutt'attorno alla torre (chiamato in onore dell'evento "__della Legione Esplorativa") sono tappezzate di soldati della Legione che combattono contro il Gigante Colossale.Vi sono anche diversi scatti tratti dall'anime che accompagnano i visitatori durante la salita.Se farete attenzione, scoverete ben nove di questi "piccoli" giganti sparpagliati in luoghi differenti.Nel negozio di souvenir in mostra ci sono due statue a grandezza naturale di Levi ed Eren . Ovviamente si possono acquistare.Il merchandising disponibile nel negozio è molto vario e sarà disponibile solamente durante l'evento. C'è perfino un set di tre pannelli in stile L'Attacco dei Giganti, in vendita per 27.000 yen (233€ circa): ce n'erano sono solo 10 disponibili, ma i fan più devoti erano in fila già alle 6 del mattino, e nel giro di qualche minuto erano stati venduti tutti.Si trovano davvero un sacco di cose, tra cui un distributore di medagliette che inciderà il vostro nome e la data accompagnata da un'immagine di L'Attacco dei Giganti a vostra scelta.L'area denominata "La Determinazione per un Contrattacco" espone l'immagine qui sopra che copre la parete della torre.E ovviamente ci sono anche le illustrazioni esposte.Un titano svetta da una colonna, accogliendo i visitatori nella parte più alta, rivolto a sud-est.L'area denominata "Il Contrattacco dell'Armata Ricognitiva" è il luogo perfetto per qualche scatto.Scaricando un' applicazione i visitatori possono ottenere un francobollo digitale sullo smartphone ad ogni area visitata. Chi riuscirà a collezionarli tutti verrà premiato con delle etichette ad edizione limitata.Si possono ammirare le celle d'animazione di Eren tratte dall'anime: l'animazione prende vita mano a mano che si percorre la sala.Nel caffè si potranno gustare due piatti e due bevande a tema L'Attacco dei Giganti: la scelta sarà accompagnata da uno dei sette sottobicchieri creati per l'evento.La "Breccia del Gigante Colossale alla Crème Brûlée della Distruzione" permette ai visitatori di fare breccia nel muro di caramello e nocciole col biscotto del Gigante Colossale.Il "Taglio sulla Nuca! Panino dello Sterminio al Vapore" permette ai commensali di accoltellare il Titano sulla nuca per raggiungere il succoso manzo al vapore che vi si nasconde.Lo zucchero filato "Soggioga il Gigante Colossale di classe 350 Metri" si scioglie sotto un getto di soda, soggiogando anche il Gigante.La tazza "Oh, niente male... Una tazza di latte approvata da Levi" riporta il disegno del personaggio sulla schiuma. Quando volete potete versarci il tè.Ovviamente ogni piatto sarà accompagnato da una tovaglietta speciale.L'evento si terrà alladal 10 aprile al 14 luglio. Sul sito è possibile acquistare i biglietti in anticipo, così come nei vari minimarket. Assieme al biglietto verrà dato un libro "L'Attacco dello Skytree, Visual Book" contenente le esposizioni dell'evento e un biglietto della lotteria per vincere un poster firmato da uno dei doppiatori.L'entrata costa 3.700 yen (32€ circa) nei giorni normali, mentre costerà 3.900 yen (33€ circa) il 29 e il 30 aprile, e il 3, 4, 5 e 6 maggio.I biglietti ovviamente saranno acquistabili anche alla