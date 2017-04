The Laughing Salesman 02 Titolo italiano: Stranezza alle terme | L'azienda dei sogni

Titolo Originale: Onsen Kikou / Maboroshi Gaisha

Titolo Inglese: Hot Spring Eccentricity / Fantasy Company

Titolo Kanji: 温泉奇行 / マボロシガイシャ

Data italiana: 10/04/2017

Data in patria: 10/04/2017

Durata: 24 minuti

The Laughing Salesman

Episodio 02 Episodio 02 Data: 17/04/2017

Crunchyroll

Audio: / Sub:

Totale voti: 9 1 0



Altri Voti

3 andrew0097 Metaldevilgear Dark96

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La storia originale ruota attorno a Fukuzuo Moguro, un misterioso personaggio che appare alle persone che hanno una vita difficile e promette di realizzare i loro desideri, senza chiedere nulla in cambio. Spesso però queste persone ignorano i suoi consigli o si comportano in modo sleale, al che lui li punisce chiedendo un prezzo altissimo per le loro vite.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.