Nel mondo degli anime e dei manga molti autori sono anche amici, oppure ex assistenti e colleghi stimati, quindi non sorprende il fatto che talvolta alcuni decidano di omaggiarsi a vicenda con citazioni e rimandi più o meno evidenti all'interno delle rispettive creazioni.E' il caso, per esempio, di questo "easter egg" (letteralmente "uovo di Pasqua", termine affermatosi per indicare contenuti "nascosti" all'interno di altre opere, che siano film, libri e in particolar modo videogiochi) che Masashi Kishimoto , notoriamente grande fan di Dragon Ball fin dalle elementari, ha nascosto in una vignetta del suo altrettanto famoso Naruto . In uno dei primi volumi del manga, nel capitolo 150 per l'esattezza, Naruto percorre una via affollata in viaggio con il suo nuovo maestro, Jiraiya , e gioca a indossare una delle maschere teatrali in vendita in uno dei chioschi aperti. E' proprio qui che, tra le altre maschere appese, i fan possono notare quella con le sembianze di Chiaotzu (Rif nell'adattamento dell'anime), miglior amico di Tenshinhan , suo compagno di allenamenti e come lui ex allievo dell' Eremita della Gru