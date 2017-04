Direttamente dal sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera arrivano le caratteristiche della nuova edizione dell'evergreen dei manga in collaborazione con

Son Goku è un ragazzino di 12 anni che vive fra le montagne, dotato di un'incredibile forza fisica e di una straordinaria asta magica che ha il potere di rimpicciolirsi o ingrandirsi a dismisura. Un giorno incontra Bulma , una ragazza di 16 anni che lo convince a partire con lei alla ricerca delle sette sfere del drago (di cui tre sono in possesso dei ragazzi) che, se riunite, evocano il potente Dio Drago , il quale può esaudire qualsiasi desiderio gli venga chiesto. Durante il viaggio i due entrano in possesso di altre due sfere e incontrano il Maestro Muten , che dona a Goku la Nuvola d'oro, con la quale il ragazzo può andare ovunque. In seguito al gruppo si unisce il maialino Olong , in grado di cambiare forma. Il gruppo è seguito dal timido predone Yamcha e da Pual , che vogliono impadronirsi delle sfere. I tre si dirigono verso il monte Padella, dove dovrebbe trovarsi la sesta sfera, e lì incontrano il gigantesco Stregone del Toro , il cui castello è avvolto dalle fiamme.



Tutta la serie a fumetti da cui è stato tratto il cartone animato in un'edizione mai vista! Parti con Son Goku alla ricerca delle sfere del drago con l’imperdibile serie manga di Dragon Ball. Il fumetto che ha ispirato il cartone animato più amato e che ripercorre tutta la saga dall’infanzia di Goku all’età adulta in una collezione mai vista, con una nuova veste grafica e una cartolina da collezione in ogni volume.

La collana è composta da 42 fumetti

Aquistandola sullo store online de La Gazzetta, si può scegliere la modalità di spedizione preferita:

STANDARD al termine dell'opera

PREMIUM a blocchi in base al calendario di pubblicazione (210 euro totali, sconto del 17%):

- Blocco 1/6: uscite 1 - 7

Disponibile dal 08/06/2017

- Blocco 2/6: uscite 8 - 14

Disponibile dal 27/07/2017

- Blocco 3/6: uscite 15 - 21

Disponibile dal 14/09/2017

- Blocco 4/6: uscite 22 - 28

Disponibile dal 02/11/2017

- Blocco 5/6: uscite 29 - 35

Disponibile dal 21/12/2017

- Blocco 6/6: uscite 36 - 42

Disponibile dal 08/02/2018

27 aprile

I volumi proposti in edicola a cadenza settimanale a partirein allegato a La Gazzetta e al Corriere saranno in linea con la Evergreen Edition, l’ultima edizione del manga pubblicata da, senza censure e più fedele nell’adattamento generale dei testi. La Manga Collection Gazzetta & Corriere verrà prodotta in formato 13,7cm x 20cm, con cover gommata con alette (stesso formato della One Piece Manga Collection già offerta dai due quotidiani). Ogni volume, in vendita al prezzo di 5,99 euro (4,99 euro il primo), conterà 200 pagine e una cartolina da collezione in regalo. Con la prima uscita anche un poster in omaggio.