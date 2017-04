Bandai ha recentemente aperto i preordini per il Laputa Robot Full Action, nuova action figure che si aggiunge alla sua linea commerciale, tratto dall'opera, ovvero Laputa, il Castello nel cielo, celebre film di animazione firmato da Hayao Miyazaki L'action figure in questione è stata realizzata in modo molto realistico, con molte articolazioni snodate per riprendere esattamente il design pensato dal creatore dello. È alta 11.8 cm e nella confezione si troveranno diversi accessori da intercambiare alla stessa statuetta, come è possibile notare dall'immagine sottostante.La presenza delle numerose articolazioni permette una diversa esposizione a seconda delle preferenze.Il personaggio dellosarà disponibile in vendita limitata ed esclusiva per Tamashii Web Shop da ottobre 2017, al prezzo di 7.560 Yen (intorno ai 70 Euro).