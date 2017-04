E' il geniale illustratore Michael Whelan a firmare il manifesto ufficiale della cinquantunesima edizione di! La prima dell'era post Renato Genovese, storico dirigente dell'evento Toscano.A svelare il nome dell'artista, e contemporaneamente il poster ufficiale, è lo staff della manifestazione attraverso la pagina Facebook di Lucca Comics mentre a Milano si concludeva la conferenza di presentazione della prossima edizione di Lucca comics soltasi all'interno della neonato fiera "Il manifesto si rifà evidentemente al mondo delle serie ed alle saghe cinematografiche degli anni ottanta. Da notare alcune citazioni davvero interessanti che richiamano il mondo dell'Avventura, alcune evidentissime, altre più sottili come il labirinto dipinto sulla maglietta della ragazzina, che richiama quello dipinto nella facciata del duomo di San Martino. Al mondo dell'Avventura nel suo significato più pieno come ci ricorda anche una testimonial d'eccezione, Emanuela Pacotto!Michael Whelan è un artista molto noto fra gli appassionati di fantascienza e fantasy. Nella sua trentennale carriera ha conquistato decine dicome Miglior Artista e creato centinaia di dipinti per libri, dischi, eventi.L'invito è quello di venire a Lucca per vivere ancora una volta un'avventura insieme.Lucca Comics and Games quest'anno si svolgerà dal 1 al 5 novembre , ben cinque giornate dedicate al mondo dell'animazione, dei giochi, del modellismo, del cosplayer, dell'amicizia e..appunto dell'avventura!