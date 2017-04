Una tranquilla notte in Giappone, sembra nevicare… ma ad uno sguardo più attento quelli che scendono non sono fiocchi di neve, ma parassiti alieni con una missione ben precisa: sterminare l’umanità. Quella notte qualcosa penetra nel corpo di Shinichi, tranquillo studente diciassettenne di Tokyo, e si impossessa della sua mano destra. Da quel momento la sua vita cambierà drasticamente.

Un enorme torre bianca si staglia lontana oltre le nuvole, è la fonte di mille dibattiti e l’ispirazione per innumerevoli fantasie. Ha segnato un punto di svolta nel paese e ne simboleggia la divisione dopo la guerra: il nord è occupato dall'Unione mentre il Sud è in mano agli Stati Uniti. Due amici, Hiroki e Takuya, lavorano da tempo ad un aereo; il loro sogno è quello di avvicinarsi alla Torre per vedere finalmente cosa c'è oltre. A poco a poco, una misteriosa ragazza di nome Sayuri si unisce a loro ed insieme diventano un trio inseparabile. I due adolescenti promettono di portare la ragazza con loro per scoprire cosa ci sia oltre la Torre.



il trailer italiano



Entrambi i titoli sono già pre ordinabili su Amazon e Terminal Video.

Da Amazon riusciamo ad avere finalmente una data per l'uscita dell'atteso- Limited Edition Box. Saranno 4 dvd con tutti gli episodi (01-24) in uscita prevista per il 28 giugno ad opera diIl prezzo sarà di 49,99 euro. Da Terminal Video invece apprendiamo il costo dei Blu Ray, in uscita lo stesso giorno, che sarà di 59,99 euro e di cui vi mostriamo la cover.Appena uscito al cinema è inveceche uscirà in doppia edizione dvd e blu ray lo stesso giorno del 28 giugno. L'edizione in dvd costerà 24, 99 euro mentre il blu ray si porterà a casa a 29,99 euro.