Domenica 30 aprile 17:00-19:00 Your Name. sarà proiettato al Comicon di Napoli grazie a Dynit (in collaborazione con Nexo Digital).







Abbiamo dedicato un video per l'occasione grazie alla Brigata Nekketsu (montaggio, realizzazione e doppiaggio) su una idea di Alessandro Falciatore e recensione del nostro utente GiacGiac

Scopriamo insieme le ragioni del successo del film di Makoto Shinkai

Un record che ha messo in imbarazzo lo stesso Shinkai.

Ci vediamo a Napoli!

Il legame tra persone distanti è la tematica che ha accompagnato l’intera carriera di Makoto Shinkai . Ne “ Il giardino delle parole ” è una distanza emotiva che si staglia sullo sfondo iper-realistico di una Tokyo perfettamente riprodotta, mentre in “ 5 cm al secondo ” è più una lontananza fisica che evolve nel tempo. Dopo quindici anni di carriera è diventato un po’ un elemento rappresentativo del regista, quello dell’amore maledetto: protagonisti che non riescono a comunicare, adolescenti alle prese con una società che in un modo o nell’altro ne reprime i sentimenti; storie drammatiche e amori impossibili”, il suo ultimo film,nelle premesse,è una storia col giusto potenziale narrativo che arriva nel momento giusto della carriera del regista. Ne diviene la summa dei suoi lavori precedenti.” piace prima di tutto perché, sa creare qualche situazione equivoca per far sorridere il pubblico, in modo un po’ furbo forse, ma efficace, e senza rinunciare all’elemento tragico amato da Shinkaipiace per ladei personaggi, resa possibile da una trama che gode di una complessità e un’articolazione maggiore rispetto ai lavori precedenti e da da un ottimoAggiungiamoci un elemento fantastico trattato con una naturalezza abbastanza genuina e non troppo forzata - nella prima parte - e otteniamo un prodotto finalmente scorrevole, volendo anche incalzante, o se non altro godibile dal punto di vista narrativo.A tutto questo aggiungiamoci unormai giunto a completae a livelli davvero alt. Shinkai piace prima di tutto per la propria poetica del colore, per i contrasti delicati e la ricchezza di tonalità, oltre che di dettagli fisici. Unadavvero nel ricreare la realtà, tanto che ogni scena pare una fotografia.Tutto questo ha portato il film a battere record su record e a superare la Città Incantata di Miyazaki tra i film piu' visti all'estero.In Italia non sono bastati tre giorni, il film è stato replicato a furor di popolo, la novel ha raggiunto invece la top 50 tra i libri piu' venduti da LaFeltrinelli e lo Studio Comix wave è stato premiato comeal cartoons on The bay, il festival dell'animazione targato Rai, come studio dell'anno. Tutto questo è Your Name che ora sbarca al Comicon per la felicità della calorosa fan base napoletana.