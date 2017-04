Caterina Rocchi : direttrice ed insegnante della Lucca Manga School , fumettista con numerose esperienze professionali in Giappone

: fumettista, sceneggiatore e fondatore della rivista online . Salvatore Pascarella: fumettista che ha vinto nel 2016 il Silent Manga Audition, concorso giapponese per fumettisti da tutto il mondo.

Tornano gli appuntamenti live di AnimeClick, oggi difatti parleremo di uno dei fenomeni seguiti con maggiore cura ed attenzione dal sito, la nostra live prende il nome di:. Per fare un punto della situazione, per informare ma soprattutto per mostrare sempre di più quanto questa cultura sia più viva che mai.Con la moderazione di, avremo il grande piacere di trovare tra noi alcuni tra i volti (e mani!) maggiormente interessanti del japstyle:Una live essenziale anche per tutti gli autori che vorranno comprendere sempre di più di questo mondo, con l’aiuto di fumettisti che hanno racimolato consensi proprio in Giappone!