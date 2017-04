Hina Asou, segni particolari: nomade. A causa del lavoro del padre la ragazza è stata costretta a cambiare un numero infinito di volte casa, scuola e vita. Non è strano che ora, nel momento in cui ci viene presentata, sia alla ricerca di stabilità e normalità, soprattutto sul versante delle amicizie. Solo che l'ultima scuola che Hina si troverà a frequentare divide gli alunni in base alla loro intelligenza e lei sarà assegnata alla sezione A, classe di super geni... e composta da soli maschi! Come se tutto ciò non bastasse attirerà l'attenzione dei ragazzi più popolari della scuola. Toshi, Nao, Jun, Takui, Kojiro. Cinque mondi diversi che l'accerchieranno (letteralmente) e le faranno scoprire che le amicizie vere non fanno distinzione di genere. Chi ha detto che una ragazza non possa avere amici maschi?

Shiori Furukawa Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 4.40