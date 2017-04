Gintama Live Action: teaser trailer per il live action in uscita a luglio

TRAMA: La storia si concentra su tre personaggi in cerca di lavoro come "tuttofare" per pagare l'affitto mensile. Abbiamo quindi il samurai Gintoki Sakata, il suo apprendista Shinpachi Shimura, e un'aliena di nome Kagura. Con episodi autoconclusivi, Gintama spesso ci mostra la parodia di situazioni e/o personaggi di altri manga. Si svolge nel periodo Edo, e anche l'ambientazione è da considerarsi una parodia.

Il sito ufficiale ha diffuso un teaser video per quanto riguarda l'adattamento live action diche vi mostriamo subitoe già che ci siamo mostriamo anche il poster promozionale per il film in uscita il 14 luglio nelle sale giapponesiAl cast già annunciato si sono aggiunti altri nomi celebri, ecco il riepilogo completo: Shun Oguri , ex Lupin III: Gintoki Sakata, detiene l'agenzia tuttofare Masaki Suda , ovvero Karma in Assassination Classroom, Kuranosuke in Kuragehime , erede di Kira in Death Note 2016: Shinpachi Shimura, che lavora all'agenzia- Kanna Hashimoto: Kagura, anch'essa dipendente dell'agenzia Masami Nagasawa : Tae Shimura, sorella di Shinpachi nonché ragazza dalla forza non indifferente Masaki Okada , già "fratello" Mutta proprio di Oguri in Uchuu Kyodai: Kotaro Katsura, migliore amico di Gintoki Tsuyoshi Muro : Gengai Hiraga, proprietario del Karakuri-dō- Yuya Yagira: Toshiro Hijikata, membro della Shinsengumi popolare tra le ragazze Ryo Yoshizawa : Sougo Okita, esponente della Shinsengumi dalla lingua affilata- Kankuro Nakamura IV: Isao Kondo, il comandante della Shinsengumi Hirofumi Arai : Nizō Okada- Jiro Sato: Hanpeita Takechi Nanao : Matako Kijima- Ken Yasuda: Tetsuya Murata- Akari Hayami: Tetsuko Murata- Tsuyoshi Domoto: Shinsuke TakasugiRicordiamo infine che la regia sarà opera della "mente" di Hentai Kamen Yuichi Fukuda ; quanto al manga originale di Hideaki Sorachi, esso sta volgendo al termine in Giappone, essendo entrato da poco nel suo arco conclusivo.