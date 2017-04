Gli amici di Dragon Ball Team Saiyajin pubblicano un interessante reportage che mette a confronto l'edizione di Dragon Ball ora in edicola con la prima uscita , allegata a La Gazzetta e al Corriere, e la Evergreenda fumetteria.





La differenza più palese è, innanzitutto, il formato. Mentre i volumetti dell’Evergreen erano di dimensioni 11,5×17,5 cm, la Manga Collection de La Gazzetta è più grande e misura 13,7x20 cm. Un po' diversa anche la grafica di copertina, sebbene accomunata dal classico artwork di Goku in sella al Drago: l’Evergreen riproduce fedelmente lo stile grafico della ristampa giapponese del 2009, mentre la Manga Collection richiama la copertina della prima edizione originale del 1985, unendo l’immagine “pulita” dell’Evergreen con il logo e lo stile grafico della prima edizione. Inoltre, le costine dell’Evergreen vanno a formare, una volta affiancate, un’illustrazione completa creata appositamente da Akira Toriyama per l’edizione giapponese, invece la versione con La Gazzetta riporta unicamente titolo della serie e numerazione dei volumi.





Come pubblicizzato, la Manga Collection non ha sovraccoperta, la precedente edizione Star Comics nemmeno, ma era invece dotata di bandelle laterali con i commenti e le note di Toriyama per ogni volume. La mancanza delle bandelle nella Collection viene sopperita dalla copertina stessa, con il commento riprodotto all’interno della cover, anche se in formato bianco e nero e non a colori. Per quanto riguarda i contenuti, questi sono una perfetta copia dell’Evergreen: stessa traduzione, stesse tavole, gallery, tutto identico.