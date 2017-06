Haikyuu!!: aperti i preordini per la figma di Shojo Hinata

Via ai preordini per la figure targata figma di Shojo Hinata di, dal celebre anime Haikyuu!! Ad opera di Jun Yamaoka, Taizou e Masaki Asai (APSY), la figure sarà alta 13,5 cm e disporrà di diversi accessori: tre volti diversi, un pallone, una borraccia e una rete da gioco assemblabile.L'asta della figure permetterà di esporla con la rete come se il personaggio fosse davvero nel corso di un' azione di gioco.