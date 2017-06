Clip personaggi - Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura, Kagura



La storia si concentra su tre personaggi in cerca di lavoro come "tuttofare" per pagare l'affitto mensile. Abbiamo quindi il samurai Gintoki Sakata, il suo apprendista Shinpachi Shimura, e un'aliena di nome Kagura. Con episodi autoconclusivi, Gintama spesso ci mostra la parodia di situazioni e/o personaggi di altri manga. Si svolge nel periodo Edo, e anche l'ambientazione è da considerarsi una parodia.

Kei Nagai muore in un incidente d'auto, ma il suo corpo viene ripristinato e lui riportato in vita: egli apprende così di essere una creatura immortale conosciuta con il nome di Ajin "semi-umano", considerata pericolosa per questi ultimi.

Scoperto dal governo, viene condotto in una struttura di ricerca, tenuto in custodia e sottoposto a esperimenti indicibili.

Anche Sato è un Ajin, nonché un terrorista. E' l'unico a tendere una mano verso Kei, ma quest'ultimo non è disposto a collaborare ai suoi piani di omicidi di massa nei confronti degli esseri umani.

Nella storia originale del manga invece, Kei era un liceale ucciso in un incidente d'auto mentre tornava da scuola.

La storia inizia quando lo studente universitario Taichi si mette alla ricerca disperata di un lavoro per abbandonare un ambiente domestico non molto sereno. Quindi, si scontra (letteralmente) con Kouhei, un altro studente in cerca di lavoro, rimanendo stupito dal delizioso bento che il ragazzo ha tra le mani. Però, c'è qualcosa di strano in Kouhei, e quando Taichi ne parla con gli amici, scopre qualcosa che non si sarebbe mai aspettato: l'udito di Kouhei è gravemente danneggiato.

Kanna Suzuki è dotata di una personalità vivace; lavora come fashion designer in una società, è sposata con Rei, da cui ha avuto il figlioletto Reon. La sua vita familiare sprizza felicità, almeno fino al giorno in cui scopre che Rei ha una relazione extraconiugale, così Kanna caccia il marito di casa. La donna farà fatica ad occuparsi del lavoro crescendo un figlio da sola, ma fa del suo meglio per Reon e per realizzare un giorno il proprio sogno.









Dal manga di Minoru "Himizu" (presentato a Venezia) Furuya:



Teaser Trailer Yūji Tomioka è una guardia di pubblica sicurezza che si rende conto di aver sprecato una vita intera senza aver ottenuto alcun successo; cerca così di sforzarsi per farsi degli amici, ma finisce per venire coinvolto in diverse spiacevoli situazioni.

Ricordiamo che la regia sarà opera della "mente" di Hentai Kamen Yuichi Fukuda ; quanto al manga originale di Hideaki Sorachi, esso sta volgendo al termine in Giappone, essendo entrato da poco nel suo arco conclusivo.Il film mostrerà qualche differenza rispetto all'originale: sarà ambientato nella Tokyo del 2017 e il protagonista Kei è un medico con la stessa età dell'attore che lo impersonerà, ovvero Takeru "Rurouni Kenshin" Sato (Bakuman, KanoUso, Nanimono).Possiamo vedere ben 4 minuti estratti dal film, tratto dall'omonimo manga boys love di Yuki Fumino, in arrivo anche in Italia: nel video osserviamo i protagonisti Kōhei Sugihara e Taiichi Sagawa.