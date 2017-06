Basato sul manga omonimo di Kouno Fumiyo , il film anime " In questo angolo di mondo " (diretto da Katabuchi Sunao ) sta riscuotendo enorme successo in patria ed è stato recentemente annunciato da Dynit confermando un rinnovato interesse per l'animazione giapponese. Sarà infatti nelle nostre sale il 19 e 20 settembre.Il film narra la storia di una famiglia che cerca di riprendere in mano la propria vita nella città di Kure, sulla costa della prefettura di Hiroshima, dopo il terribile sgancio dell'atomica sulla città. La protagonista è la solare e onesta Suzu Urano, che sposa un ufficiale della marina militare di stanza al distretto di Kure. Spinta dalle migliori intenzioni, Suzu si anima all'idea di iniziare una nuova vita con Hojo e la sua famiglia e, dopo aver lasciato la città natale, la giovane si adatta piuttosto bene alla sua nuova vita a Kure. Ma le ferite della guerra lasciano strascichi difficili da superare.Per celebrare il successo della pellicola si è tenuta alla Tower Records a Shibuya laintitolata "Kouno Fumiyo: In questa angolo di mondo", che conteneva oltre 130 pezzi originali di illustrazioni a colori, sceneggiature, scene non pubblicate dal manga e altro ancora.Entrando nello SpaceHACHIKAI (così è stata appositamente rinominata l'area eventi collocata all'ottavo piano), era il bel volto di Suzu ad accogliere così i visitatori.Grazie a queste illustrazioni era facile farsi un'idea della dolce e serena personalità di Suzu.Attraverso momenti difficilied altri più sereniOltre a moltissime tavoli originali del manga, erano in mostra anche una selezione di appuntiper chi ama spiare il dietro le quinte del lavoro degli illustratori.E anche un messaggio scritto in prima persona da Kouno Fumiyo!Interessante anche mettere a confronto le tavole in bianco e nero con quelle colorate.E non poteva mancare l'angolo dedicato al merchandising!E per finire una bella galleria con altre immagini della mostra.