Land of the Lustrous, video promo e key visual per le battaglie preziose

Ecco lo staff

In un lontano futuro, nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detti anche Gems (pietra preziosa). I 28 Houseki devono combattere contro i Tsukijin (popoli della Luna) che vogliono attaccarli e trasformarli in ornamenti. Per contrastare questa minaccia, a ciascun Houseki viene assegnato un ruolo preciso come guerriero, medico e così via. Seguiamo le avventure di Phos, una Houseki a cui non è stato affibbiato alcun incarico, benché lei desideri diventare una combattente. Tutto ha inizio quando il gestore dei gioielli preziosi, Kongo, le chiede di lavorare per una rivista di storia naturale.

Il sito ufficiale di Land of the Lustrous , opera di Haruko Ichikawa , ha annunciato che la serie anime tratta dall'omonimo manga debutterà ad ottobre 2017.Ecco il video promo:Land of the Lustrous ha debuttato sulla rivista Afternoon della Kodansha nel 2012. Il settimo volume è uscito in Giappone il 23 maggio.Il manga è finito al 10 posto della classifica "Top 20 manga per i lettori" del 2014 e ha perfino ricevuto una nomination al premio annuale Manga Taishō.La serie ha inspirato un video promo diretto da Akiyo Ohashi dello studionel 2013: Ichikawa ha lavorato alla storyboard mentre Aya Kanō era la character design.