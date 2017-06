E' sul sito giapponese Moca News che scopriamo la nuova visual art dedicata a Il Torneo del Potere di Dragon Ball Super!L’arco Space Survival (Uchuu Survival) ha avuto inizio con l'episodio 77, il 5 febbraio 2017 ed è giunto al 96° episodio in Giappone.Ecco il trailer della puntata 97.

Ed ecco il nuovo trailer dedicato all'ormai imminente torneo:











Interessanti le anticipazioni riguardanti l’episodio 98 di Dragon Ball Super. Nuovi avversari in arrivo per Goku. Le prime indiscrezioni giungono dal nuovo numero del magazine giapponese Weekly Shonen Jump, che sarà pubblicato lunedì 3 Luglio. La puntata dovrebbe intitolarsi: ‘E’ tutto inutile! Gli universi in preda alla disperazione!’. Andrà in onda il prossimo 9 Luglio e si vocifera di un’invasione nei confronti dell’Universo 7. Chi minaccia la tranquillità del mondo di Goku e dei guerrieri Z?

Le prime anticipazioni svelano che si tratta di guerrieri alieni provenienti da altre dimensioni ad invadere l’Universo 7 e Goku, in tale occasione, si ritroverà ad affrontare da solo ben otto nemici da affrontare contemporaneamente. Riuscirà ad uscirne vincitore?



L'audience in Giappone:



La puntata 94 di Dragon Ball Super ha ottenuto una percentuale di audience del 6,3%, questa settimana invece si è fermata al 6,1%. I numero sono in linea con le settimane precedenti, ma la puntata 94 ha superato uno dei grandi avversari (One Piece), raggiungendo un ottimo traguardo per la serie. Questa settimana il trend non è però continuato, dato che One Piece ha superato sia Dragon Ball Super che Doraemon.

Fonti consultate: