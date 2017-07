Anche lo scorso anno Dragon Ball proponeva uno spazio dedicato al cinema in 4-D con la riproposizione dello scontro tra Goku Freezer (più qualche piccola aggiunta originale). Ma cos'è la tecnologia "Real 4-D"?Nel caso di Dragon Ball, più che di un lungometraggio si tratta di un montaggio di varie sequenze lungo una trama molto semplicistica allo scopo di far interagire lo spettatore attraverso appositi occhialini e congegni attivi sulle poltroncine in grado di generare vibrazioni, spruzzi d'acqua e folate di vento.

- E' quindi un nuovo film sulla falsariga di Dragon Ball Z: La battaglia dei dei o di Dragon Ball Z: La resurrezione di F ? Assolutamente no!- Arriverà in Italia? No.- Sarà possibile vederlo o "scaricarlo"? No.