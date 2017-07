SIMULCAST (novità):

Haruto Tsukishiro, si risveglia in un inquietante mondo onirico lì incontra una misteriosa ragazza di nome Lily, ma solo lui la può vedere nei suoi sogni, lei lo chiama “fratellone”. Incontra anche il professor Kanzaki, uno scienziato che sta investigando questo strano mondo e che sembra molto interessato all’abilità di Haruto di vedere Lily. Haruto verrà coinvolto nelle ricerche di Kanzaki ed in una serie di peculiari incidenti, inoltre apprenderà dell’esistenza di una strega. Kanzaki nella sua forma “diver” appare come un sofisticato gatto antropomorfo.

Nella storia, un'enorme voragine chiamata "l'Abisso" è l'ultimo posto inesplorato del mondo. Nelle sue profondità si nascondono strane creature, insieme a preziose reliquie del passato, che affascinano gli esseri umani che si spingono a esplorarlo, soprannominati "Cave Raiders". Una bambina orfana di nome Rico vive nella città di Ōsu sull'orlo dell'Abisso, e sogna di diventare una Cave Raider come sua madre, per scoprire i segreti del sistema di caverne. Un giorno, Rico inizia a esplorare la voragine e scopre un robot dalle sembianze di un bambino.

I protagonisti sono due uomini: Hiraga Josef Kō, un geniale scienziato, e Robert Nicholas, un archivista e decifratore di codici. I due lavorano per il Vaticano come esaminatori di miracoli; il loro compito è investigare sui diversi fatti per capire se siano veramente dei miracoli.

Protagonisti di Touken Ranbu sono i "Saniwa", agenti incaricati di proteggere il normale corso della storie e che hanno facoltà di infondere la vita a oggetti inanimati. Tra questi ci sono anche delle spade leggendarie che sono trasformate in giovanotti di bell'aspetto.

Al pensiero del primo appuntamento con Takeda, il suo nuovo ragazzo, Yuma è nervosa e chiede alla sua amica d'infanzia Hotaru di fare un'uscita a quattro con i rispettivi fidanzati. Con lo scopo di far "fare pratica" all'amica, Hotaru inizia a scambiare delle effusioni con Yuma. La ragazza si sente confusa e sembra più interessata ai baci dell'amica che non di quelli di Takeda... Le due ragazze dimenticheranno quanto accaduto o cadranno nella trappola del vero amore e del tradimento?

SIMULCAST (in prosecuzione):

Nella città di Sakurada la metà circa della popolazione è in possesso di poteri speciali di tipo ESP o simile, generati da forti sentimenti o dalla volontà di aiutare le persone care. Un comitato di amministrazione supervisiona le persone con queste capacità e tutta la popolazione conduce una vita tranquilla.



Tra gli abitanti dotati di poteri ci sono anche Kei Asai e Misora Haruki. Il primo è dotato di una memoria eidetica e riesce a ricordare perfettamente tutto ciò che vede e sente, la seconda può effettuare un "reset" del tempo e riportare tutto indietro fino a due giorni prima. Facendo ciò tutti dimenticano quanto avvenuto nei giorni resettati ad eccezione di Kei che quindi, insieme a Misora, è in grado di cambiare il presente e il futuro. Due anni prima però, facendo uno di questi riavvolgimenti, Sumire Souma, una loro compagna di classe delle medie, morì mentre senza il reset sarebbe rimasta in vita. Al liceo, Kei e Misora si adoperano nel "Service Club" usando i loro poteri per aiutare compagni e non mentre cercano un modo per riportare in vita Sumire. Un giorno giunge loro una nuova richiesta: "Vorrei che mi aiutaste a riportare in vita il mio gatto".

A causa di una mutazione genetica del quinto dito del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati "quirk", che si manifestano per la prima volta all'età di quattro anni. Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro i supercriminaliche seminano il terrore nel mondo.



Affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età, Izuku Midoriya è uno studente delle scuole medie che ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk, ragion per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano Deku (lett. "sfigato"). Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il suo ardore verrà notato da All Might, l'eroe più potente mai esistito.

Nuovi titoli in catalogo:

Amano Yukiteru è un ragazzo che frequenta il secondo anno di scuola superiore, ma ha seri problemi nel socializzare con i suoi compagni di classe. Pensa di essere un semplice spettatore di tutto ciò che lo circonda e per questo scrive sul suo cellulare tutto ciò che vede, come per creare un diario. Tormentato dalla solitudine, Yukiteru comincia ad immaginare cose strane, compreso il suo migliore amico Deus Ex Machina. Vedendo il terribile stato in cui Yukiteru è ridotto, Deus gli dona un’ abilità del tutto singolare: il diario del ragazzo ora avrà il potere di prevedere gli eventi che accadranno in un futuro molto prossimo al presente. Yukiteru verrà trascinato in un gioco crudele nel quale si lotta per conquistare il trono di re del tempo e dello spazio, aspirando a divenire così il successore di Deus. Nuovi Doppiaggi: Steins;Gate Fuka Ryouiki no Deja vu Il film è ambientato un anno dopo gli avvenimenti della serie televisiva. I protagonisti vivono nella linea temporale Steins;Gate, ma Okabe continua ad avere nella sua mente dei deja vu delle linee temporali alfa e beta. La sua capacità di avere il reading steiner fa sì che l'esistenza di Okabe sia in qualche modo parallela alle due linee e venga negata nella linea Steins;Gate. Così Okabe svanisce nel nulla e nessuno più ricorda la sua esistenza. Ma Makise Kurisu sente di aver perso qualcosa di importante ed è decisa a reinventare la time leap machine per scoprire di cosa si tratta e trovare un modo per riportare indietro Okabe. L'Attacco dei Giganti (seconda stagione) Diverse centinaia di anni fa, la razza umana fu quasi sterminata dai giganti. Si racconta di quanto questi fossero alti, privi di intelligenza e affamati di carne umana; peggio ancora, essi sembra divorassero umani più per piacere che per necessario sostentamento.

Una piccola percentuale dell'umanità però sopravvisse asserragliandosi in una città circondata da mura estremamente alte, anche più alte del più grande di giganti.

Eren è un adolescente che vive in questa città, dove non si vede un gigante da oltre un secolo. Ma presto un orrore indicibile si palesa alle sue porte, ed un gigante più grande di quanto si sia mai sentito narrare, appare dal nulla abbattendo le mura ed imperversando assieme ad altri suoi simili fra la popolazione.

Eren, vinto il terrore iniziale, si ripromette di eliminare ogni singolo gigante, per vendicare l'umanità tutta. Drifters La storia di Drifters si svolge nell'era Sengoku (1467-1573), un periodo di costanti fermenti bellici. Un giovane samurai in punto di morte si trova improvvisamente in un altro, fantastico mondo. Come è possibile ciò? Quale destino attende lo spaesato guerriero?

Tramite il proprio profilo facebook VVVVID ha annunciato il palinsesto anime per l'estate2017: