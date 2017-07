In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità... Superato l’esame di fine semestre, i ragazzi sono partiti per il ritiro nei boschi, rivelatosi un campo di addestramento per potenziare i Quirk e ottenere la “licenza provvisoria” da Heroes: l’Unione dei Villain sta ingrossando le fila, e per fronteggiarla è necessario il reclutamento delle nuove leve dello Yuei, finite prematuramente nel mirino del nemico...

Kouhei Horikoshi Opera realizzata da:

