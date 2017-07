Per l’undicesimo anno consecutivo Monocle , magazine di lifestyle britannico, ha pubblicato la sua. La sua ricerca si basa su molti parametri di vivibilità di una data città: efficienza dei trasporti, infrastrutture, attività culturali, cucina, costi abitativi proporzionati al guadagno, spazi pubblici, parchi, floridità economica, possibilità di sviluppo di start-up…La Germania è la nazione che ha piazzato più città nella top 25, tuttavia il Giappone, con la sua capitale ha conquistato il primo gradino del podio, facendo entrare in classifica anche Kyoto al 12 posto e Fukuoka al 14 posto., la più grande metropoli del sud-est dell’isola di Kyushu, eccelle per l’istruzione e per il vivace ambiente economico, molto indicato per la nascita di nuove imprese, oltre che per la sua posizione naturale sull’oceano. Invece, oltre che per il suo patrimonio storico, archeologico e culturale, spicca per la sua ricca cultura culinaria e per la produzione locale gastronomica.Monocle assegna la medaglia d’oro aper il terzo anno consecutivo, la città aveva già vinto nel 2015 e 2016, grazie alla sua abilità di “mescolare il calore di un piccola città e tutte le attività eccitanti di una grande metropoli”. Seppur vero che non tutti i residenti possono ritenere una Tokyo una città “calda”, non si può negare che alcuni suoi quartieri, del tutto peculiari, donano la possibilità di fare continue scoperte ed immergersi in nuove esperienze. Tokyo inoltre eccelle per la vasta scelta ristorativa, per sistemi di trasporto efficienti, capillari e puntuali, ed è una città molto sicura, connotata da un bassissimo tasso di criminalità.Ma eccovi la top 25:25. Oslo24. Portland23. Brisbane22. Auckland21. Singapore20. Amsterdam19. Düsseldorf18. Vancouver17. Barcellona16. Lisbona15. Hong Kong14. Fukuoka13. Helsinki12. Kyoto11. Stoccolma10. Madrid9. Hamburg8. Zurigo7. Sydney6. Copenaghen5. Melbourne3 Monaco di Baviera (parimerito)3 Berlino (parimerito)2. Vienna1. TokyoAvete notato la triste assenza di un certo paese?Non dimentichiamoci però che Tokyo appare sempre anche in cima alla liste delle città più care al mondo, insomma il prezzo da pagare per abitare nella città più vivibile, è alto!