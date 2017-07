Ecco lo staff

L'annuncio arriva direttamente dall'autore, Frontwing : il noto videogioco Grisaia: Phantom Trigger verrà adattato in un anime.Frontwing aveva promesso che durante un importante evento tenutosi ad Akihabara ieri, sabato 8 luglio, avrebbe fatto un "annuncio importante" riguardante il suo videogioco, in coincidenza con la vicina uscita uscita del terzo capitolo della saga il 28 luglio. Sul sito web ufficiale appena aperta è stata caricata anche la prima visual del progetto. Akio Watanabe , il character design di Grisaia, svolgerà lo stesso ruolo anche per l'anime e sarà a capo dell'animazione. L'anime sarà prodotto da Ryuichiro Yamakawa.Ecco il video per il 3° volume del videogioco:La storia del primo volume Frontwing la descrive così:A seguito dell'incidente di Oslo, l'organizzazione giapponese anti terrorismo, la CIRS, è venuta allo scoperto. La CIRS è stata ricostruita ma la maggior parte delle attività che svolgeva sotto copertura sono ora in mano ad una nuova agenzia, la SORD (Operazione Sociale di Ricerca e Sviluppo).Lo scopo della SORD è addestrare nuovi agenti perché siano pronti ad affrontare le minacce future. Per fare ciò, l'agenzia ha diverse scuole sparse per il paese. L'Accademia Mihama, ormai abbandonata dopo la chiusura, diventa ora una "scuola d'addestramento speciale".In questa Accademia uno strano gruppo di studenti inizia ad addestrare le proprie insolite capacità. Ogni studente ha la libertà di girare armato all'interno dell'istituto. Questi studenti vengono continuamente mandati a svolgere pericolose missioni, il tutto per il bene del proprio paese.: Akio Watanabe: Hitoshi Fujima e Fuminori Matsumoto: "Ends of the Earth", cantata da Marina KawanoIl 25 aprile suè iniziata da distribuzione dei primi due capitoli del videogioco, sottotitolati in inglese. Il terzo volume dovrebbe comparire suin contemporanea col Giappone, il 28 luglio.Per il rilascio del videogioco è stata condotta una campagna di crowdfunding che ha raccolto 183,027 dollari (circa 160.000€). Tra i bonus previsti con la conclusione della campagna ci sono, oltre alla versione fisica del videogioco, la versione inglese del manga e una versione inglese di Grisaia Complete Box.Tutti e tre i capitoli della trilogia principale di Grisaia hanno ispirato manga e serie anime.