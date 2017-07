Opus è un racconto in cui si assiste alla vita di tutti i giorni di un mangaka, finché il mondo tridimensionale non si mescola con quello bidimensionale e l'autore non si trova a vagare nella sua stessa opera.

Lo scorso weekend, nel corso deldi Parigi, Masao Maruyama , cofondatore degli studi Madhouse e Mappa, nonché produttore dei film del compianto regista Satoshi Kon , ha annunciato l'intenzione di produrre, attraverso il suo nuovo, un adattamento animato per, manga in due volumi pubblicato nel 1995-1996 e poi pubblicato in due volumi nel 2010, dopo la morte dell'autore. Il manga è edito in Italia daIn passato, Maruyama aveva inoltre affermato di voler completare l'opera finale di Kon, il lungometraggio Yume Miru Kikai, e nel corso dell'disse che il film "in teoria" era ancora in produzione: tuttavia, sia il fattore economico, sia il cercare per il lavoro un regista dal talento paragonabile a quello di Kon appaiono per ora degli ostacoli insormontabili.