Addio a Seiji Yokoyama . Il compositore giapponese, famoso per le musiche della serie classica, degli OVA Hades - Sanctuary e dei cinque film animati di Saint Seiya - I cavalieri dello zodiaco , si è spento sabato scorso a Sera (Hiroshima, sua città natale), in seguito a una polmonite., da sempre coinvolto in numerosi progetti per la radio, la televisione e le serie animate (sue anche le musiche dell'originale Capitan Harlock ), aveva 82 anni.