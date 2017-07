Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

"Si può solo andare avanti, vero?" Con questa domanda, riprendono le avventure di Genjo Sanzo e di Cho Hakkai, Sha Gojyo e Son Goku, scorta e compagni del bonzo lungo il viaggio verso ovest. La missione di trovare una soluzione all'anomalia che ha spezzato l'equilibrio nella convivenza tra uomini e demoni nel Togenkyo, spinge la comitiva molto a occidente, fino a un remoto villaggio a cui si accede attraversando un ponte levatoio. Qua gli abitanti osservano la regola del silenzio, augurandosi che in tal modo i demoni non localizzino il loro rifugio... ma una donna, resa folle dalla tragedia che l'ha colpita, non smette di cantare... Altrove, c'è ancora chi pratica l'antico rituale funebre della sepoltura celeste, offrendo in pasto agli avvoltoi i corpi dei defunti.