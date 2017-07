dal 18 novembre al 1° dicembre

Il sito ufficiale di Mobile Suit Gundam Thunderbolt riporta la notizia che, così come la prima, anche la seconda stagione sarà adattata in un film cinematografico riassuntivo dal nome Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower , che sarà proiettato in 15 cinema giapponesiNei cinema selezionati sarà inoltre possibile acquistare l'edizione first press del film, che sarà seguita l'8 dicembre dalla messa in commercio dell'edizione Ultra HD Blu-ray e dalle edizioni standard in BD e DVD.La seconda stagione di Thunderbolt , che comprende gli episodi 5-8, è stata diffusa in download digitale da marzo a luglio di quest'anno. I quattro episodi della prima stagione, realizzati tra dicembre 2015 e aprile 2016, sono stati raccolti anch'essi in un film riassuntivo con scene inedite: Gundam Thunderbolt: December Sky , giunto anche nelle sale italiane lo scorso maggio grazie a: in aggiunta, è imminente l'uscita dell'edizione home video italiana, fissata per il