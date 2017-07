Ecco il cast

Era una di quelle giornate storte per Aoi Tokura, uno studente universitario come tanti, era stato irriso sul treno da un tizio sconosciuto e figo che l’aveva definito uno sgorbio e fuori diluviava; così il ragazzo aveva deciso di trovare riparo in un piccolo ed accogliente caffè, il Rainy Color. Innamoratosi del gusto della cioccolata calda che gli era stata servita, Aoi era finito a lavorare part-time nel locale. Un giorno entra nel Rainy Color un bel uomo… si tratta proprio del tizio del treno, tale Keiichi Iwase… La vita di Aoi cambia radicalmente grazie ai vari incontri che fa sul posto di lavoro, ecco a voi una commedia in caffetteria!!

annuncia che PJ Berri no Mogu Mogu Munya Munya , serie animata basata sul videogioco PaRappa the Rapper , avrà una seconda stagione che debutterà il 3 agosto.La prima stagione è andata in onda a ottobre ed è andata in onda in tarda serata durante il programma #Hi Poul, con episodi della durata di circa 90 secondi.La seconda stagione andrà in onda durante lo stesso programma. Jun Ōsuka sarà PJ Berry, un orsetto che ama mangiare, dormire, la musica e soprattutto le noccioline.Yuuto Suzuki sarà PaRappa, molto amico di PJ; è un tipo ottimista, ottimo rapper e dotato di una fervida immaginazione. Lavora part-time al Chop Chop Fruites Cafè.Yōgi Ueda sarà Chop Chop Master Onion, un maestro di karate proveniente dall'oriente che si occupa del Chop Chop Fruites Dojo.: Oddjob: Rodney Alan GreenblatL'anime celebrerà il 20° anniversario dalla produzione e il 15° anniversario dalla messa in onda nel 2001: il 2 agosto si terrà un evento dedicato a Tokyo per celebrare entrambi gli anniversari.Il videogioco che ha ispirato la serie uscì nel 1996 per PlayStation ed è stato adattato per PS4: uscito il 4 aprile negli Stati Uniti e il 20 aprile in Giappone.Il sito ufficiale diha rivelato che la quarta stagione della serie arriverà in autunno, per la precisione ad ottobre.Maggiori informazioni verranno date a breve.Ame-Iro Cocoa è un manga pubblicato online da IAM . Conta tre stagioni da 12 episodi l'una dello studio EMT uscite rispettivamente nella primavera 2015 la prima , autunno 2015 la seconda e autunno 2016 la terza