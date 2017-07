Il Silent Manga Audition è un concorso giapponese per disegnatori di fumetti in stile manga rivolto agli artisti di tutto il mondo. Organizzato da Coamix Corp. e dal suo amministratore delegato, Nobuhiko Horie, ex caporedattore di Weekly Shonen Jump e Weekly Shonen Bunch, il concorso stagionale mira a esaltare le caratteristiche uniche del fumetto giapponese al motto di "Film su carta".



E' per valorizzare l'espressività dell'arte comunicativa del medium che la redazione giapponese ha deciso che gli elaborati da presentare in concorso dovranno raccontare il tema prescelto senza nessun dialogo, unicamente con l'uso delle immagini! I lavori saranno giudicati da una commissione di autori leggendari dell'industria del fumetto nipponico, tra i quali Tetsuo Hara (Ken il guerriero) e Tsukasa Hojo (City Hunter), alla ricerca della stella dei manga di domani!





Nell’ultima edizione appena conclusasi, “SMA 7”, gli autori italiani hanno confermato la loro tradizione che li vede praticamente sempre vincenti o piazzati ottimamente.



608 opere da 64 paesi diversi , il soggetto per gli autori era il “gusto”. In questa edizione non è stato assegnato il GRAND PRIX, ovvero il premio più ambito perché secondo la commissione gli autori son stati così bravi da non far emergere un fumettista in modo così netto.





L’Italia si fa vanto del risultato ottenuto da Hagane Ishi, pseudonimo che racchiude un duo incredibile e di tutto rispetto: Massimo Dall’Oglio ed Adriano Barone, che con il loro “Like that old italian wine” si ritrovano tra i vincitori del “SMA 07 – The Judge’s Award”. Due autori tra i più apprezzati e stimati del panorama fumettistico italiano che hanno spiazzato tutti con questa partecipazione, certamente di meno con la loro vittoria.





È proprio Tsukasa Hojo a congratularsi con i nostri connazionali, definendo "Hagane" addirittura l’autore che ha maggiormente apprezzato in questa edizione , grazie alla sua eccellenza artistica, per quanto (a suo avviso) la storia abbia bisogno di esser spiegata meglio, problema comunque facilmente sormontabile grazie al protagonista.

Non finisce qui. Difatti tra i vincitori della “SMA 07 – Honourbale Mention” troviamo anche la nostra Marvi Manzoni, grazie alla sua opera “I (pizza) U”





Tra i vincitori dello “SMA 07 – SMAC! Editors Award” invece ecco Elena Vitagliano, autrice di Strawberry Field





Tra i candidati vengono citati anche Ketsu con “Sweet Memory”, il già vincitore Redjet con “365”, Licia Akiko con “Unforgettable Taste…?”, Giada Zema con “Freeze Cola” ed infine Barbara Montruccoli con “Unforgettable Kisses”.





Finito tutto? Per nulla. È già tempo di pensare allo SMA 08!!